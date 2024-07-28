نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد النني يوقع مع نادي عربي مفاجأة (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلة كبيرة بدأت من شباب الأهلي ثم التوهج في المقاولون العرب والإحتراف في بازل السويسري ومنه لبوابة الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم عبر الآرسنال ومنه لرحلة قصيرة في الأراضي التركية واللعب بقميص بيشكتاش التركي ثم العودة من جديد البريميرليج وصفوف المدفعجية هي مسيرة كبرى للاعب كبير صاحب خبرات عديدة وقائد للفراعنة هو محمد النني صاحب الاثنين والثلاثون عامًا والمتوج بالعديد من الألقاب والذي يبدأ محطة جديدة في حياته عبر بوابة الجزيرة الإماراتي بداية من الموسم المقبل.

محمد النني يوقع مع الجزيرة الإماراتي

وأفاد مصدر خاص ل "دوت الخليج" بتوقيع لاعب الوسط المصري والمشارك في صفوف الفراعنة الصغار مع كتيبة ميكالي في أوليمبياد باريس لنادي الجزيرة الإماراتي لمدة موسمين مقبلين بداية من الموسم المقبل وذلك عقب مباراة المنتخب المصري الأولمبي مع أوزبكستان والذي أنتهي بفوز الفراعنة بهدف.

واضاف المصدر بأن النني قد اجتاز الكشف الطبي في باريس ووقع على عقود الإنتقال الخاصة به ليطير من باريس إلى الإمارات عقب نهاية مشوار المنتخب المصري في الأولمبياد من أجل التقديم الرسمي للصفقة.

ويشارك محمد النني مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 وقاد لاعب الوسط الدولي زملاءه إلى الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف ليقترب تأهل الفراعنة الصغار إلى الدور التالي من الأولمبياد.

ونال محمد النني إشادات واسعة خلال الأيام الأخيرة وذلك بعد تألقه الكبير في المباراتين الماضيتين رفقة المنتخب الأولمبي أمام جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان.

وارتبط اسم محمد النني باحتمالية العودة من جديد للنادي الأهلي، خاصة وأنه لاعبًا حرًا سيكون بإمكانه الانتقال لأي نادٍ آخر دون أي مقابل مالي.

وقضى النني مع أرسنال 6 مواسم قادما من بازل السويسري عام 2018.

وبدأ النني في ناشئين الأهلي ثم إنتقل إلى ناشئين المقاولون العرب ومنه إلى الفريق الأول ثم إنتقل مع زميله محمد صلاح إلى بازل السويسري.