النصر السعودي يقدم عرضاً خيالياً لبرشلونة

النصر السعودي يقدم عرضاً خيالياً لبرشلونةكشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن دخول النصر السعودي في منافسة قوية، للحصول على خدمات البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن الهلال السعودي، مستعد لتقديم عرض ضخم من أجل ضم النجم البرازيلي، في إطار الميركاتو الجاري.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن النصر مستعد لدفع 100 مليون يورو، للحصول على خدمات جناح برشلونة.

وانضم رافينيا دياز إلى البارشا في صيف 2022، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات.

ويسعى برشلونة لبيع أي من نجومه، من أجل توفير السيولة المادية، وعقد صفقات جديد لتدعيم الفريق، في ظل قيود اللعب المالي النظيف.