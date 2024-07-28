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أحمد جودة - القاهرة -
قرر البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي خوض مباراة ودية إضافية خلال معسكر الفريق المقام في النمسا.
ويواجه الهلال فريق الدحيل القطري يوم الأربعاء المقبل في إطار سلسلة مبارياته الودية.
الهلال يواجه الدحيل القطري وديا
وخسر الهلال أمام صن داونز الجنوب إفريقي وديا (1-2) يوم الجمعة الماضي.
ويستعد الهلال لملاقاة أهلي جدة والتي سيستهل بها الفريق مشواره الكروي الرسمي في موسم 2024-2025، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.