نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. كم نقطة يحتاج الأهلي من أجل التتويج بلقب الدوري المصري 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى النادي الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، وهو قريب من تحقيق ذلك بعد خوضه لمبارياته المؤجلة في المسابقة المحلية، والتي تأجلت بسبب انشغاله ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

دخل المارد الأحمر في صراع شرس مع بيراميدز، الذي كان يحتفظ بصدارة الجدول لفترة طويلة، قبل أن يعود الأهلي ليخطف الصدارة.

كم نقطة يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري؟

الأهلي بحاجة للفوز بـ12 نقطة فقط من 7 مباريات متبقية له في الموسم، ليضمن الفوز بالدوري. بتحقيق الفوز في 4 مباريات، سيصل الأهلي إلى 81 نقطة، وهو أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه بيراميدز. في هذا السيناريو، ستكون نتيجة المواجهات المباشرة في صالح حامل اللقب.

في سيناريو آخر، إذا فاز الأهلي في 3 مباريات وتعادل في 3 أخرى، سيحصد لقب الدوري حتى في حالة تحقيق بيراميدز الفوز في مبارياته المتبقية.

المباريات المتبقية للأهلي في الدوري المصري

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 29 يوليو الأهلي ضد البنك الأهلي - 1 أغسطس الأهلي ضد المقاولون العرب - 4 أغسطس سموحة ضد الأهلي - 8 أغسطس الأهلي ضد زد - 11 أغسطس إنبي ضد الأهلي - 14 أغسطس الأهلي ضد مودرن سبورت - 17 أغسطس

وضع الأهلي الحالي في جدول ترتيب الدوري

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب دوري NILE برصيد 69 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الفريق السماوي الوصيف، الذي لعب 3 مباريات أكثر من الأهلي.