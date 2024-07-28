محمد السيد يتأهل إلى نصف نهائي الاوليمبياد بعد إقصاء بطل بلجيكا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق محمد السيد بطل السلاح فوزا هاما على حساب البلجيكي نيسر لويولا بنتيجة (9-8)، في ربع النهائي في أولمبياد باريس 2024.

وتأهل محمد السيد إلى نصف نهائي الأولمبياد، ليقترب من حلم تحقيق ميدالية منتظرة.

مشوار بطل مصر محمد السيد

وكان محمد السيد قد تأهل إلى دور الـ 16 في منافسات فردي رجال لسلاح المبارزة بأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على الكولومبي إديسون رودريجيز.

وواصل مشواره بعد في دور ثمن نهائي بالفوز بعد الفوز على نظيره الإيطالي أندريا سانتاريلي بنتيجة (15-10)، في أولمبياد باريس.

مشوار صاحب التصنيف العاشر عالميا استمر بعد الفوز على بطل بلجيكا ليواجه الفرنسي يانيك بوريل (المصنف الثالث) الذي تغلب على الياباني ماسارو يامادا (المصنف الحادي عشر) بنتيجة (12-11)، عند الساعة 9:25 مساءً.