نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميكالي يتحدى إسبانيا في أولمبياد باريس 2024 ويكشف سبب الفوز أمام أوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم، عن رضاه الكبير عن أداء اللاعبين، واصفًا إياهم بالأبطال والمحاربين، وذلك بعد نجاحهم في التغلب على المنتخب الأوزبكستاني العنيد بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية الجارية في فرنسا.

تصريحات ميكالي حول الأداء والمباراة المقبلة

هذا الفوز عزز فرص الفراعنة في التأهل إلى الدور الثاني، حيث رفع رصيد مصر إلى 4 نقاط في المركز الثاني بعد إسبانيا التي تتصدر المجموعة بـ 6 نقاط، وجاء الدومينيكان في المركز الثالث بنقطة واحدة وأوزبكستان في المركز الأخير بلا نقاط.

روح المصريين القتالية:

أكد ميكالي أن الروح القتالية للمصريين لعبت دورًا محوريًا في الفوز على منتخب قوي مثل أوزبكستان. وأشار إلى أن أوزبكستان تمتلك فريقًا يتم تجهيزه منذ أربع سنوات ويضم محترفين في كبرى الدوريات.

أداء اللاعبين:

أشاد ميكالي بأداء لاعبي المنتخب المصري، مؤكدًا أنهم قدموا أداءً عاليًا وأبلوا بلاءً حسنًا، مما ساهم في حصد نقاط مهمة وضرورية للسعي نحو التأهل للدور القادم.

التحديات والعقبات:

تحدث ميكالي عن العقبات التي واجهها الفريق في مباراتي الدومينيكان وأوزبكستان، مشيرًا إلى أن شجاعة اللاعبين كانت العامل الأساسي في عدم الخسارة. وأوضح أن الأداء أمام الدومينيكان لم يكن كما هو متوقع بسبب الضغوط، لكن الفريق نجح في تدارك الوضع أمام أوزبكستان.

اللقاء المقبل مع إسبانيا:

أكد ميكالي أن الفريق سيواصل القتال والدفاع عن أحلامه، متمنيًا الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة. وأوضح أن منتخب إسبانيا قوي ومنظم وسريع، متوقعًا مباراة صعبة، مشددًا على أهمية تقديم صورة تليق بالكرة المصرية أمام العالم.

رسالة ميكالي للإعلام

وجه ميكالي رسالة تقدير إلى كل وسائل الإعلام المصرية، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وكذلك رواد السوشيال ميديا، مؤكدا على ضرورة التعامل مع شؤون المنتخب الأوليمبي بما يخدم المصلحة العامة، خاصة وأن الفريق في مهمة وطنية. كما شدد على أهمية دور الإعلام في صناعة الأجواء الإيجابية، متمنيًا تحقيق إنجاز يسعد الجمهور والشعب المصري.

المباراة القادمة للمنتخب الأولمبي

سيلتقي المنتخب المصري مع نظيره الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.