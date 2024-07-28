نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خروجه من حسابات فليك.. قائد برشلونة في طريقه للدوري الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب قائد برشلونة من الإنضمام لنادي آياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

روبيرتو يقترب من أياكس

اقترب الإسباني سيرجو روبيرتو ظهير برشلونة، بعد انتهاء عقده مع الفريق إلي الإنضمام لصفوف لآياكس أمستردام حسب ما نشر.

وأكد هانز فليك مدرب برشلونة في أول مؤتمر صحفي له مع الفريق أن اللاعب لم يعد ضمن صفوف الفريق ولن يكون جزءا من خططه للموسم المقبل.

ونشر الصحفي الموثوق فابريزو رومانو بشبكة سكاي سبورتس الإخبارية، أن الفريق الهولندي مهتم باللاعب ويسعي للتعاقد معه بعد أن أصبح لاعبا حرا.

وشارك سيرجو روبيرتو صاحب الـ 32 عاما، في 24 مباراة مع فريق برشلونة خلال الموسم الماضي 2023/2024 بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.