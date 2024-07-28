أولمبياد باريس.. موعد مباراة محمد السيد مع بطل فرنسا في نصف نهائي سلاح السيف

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محمد السيد لاعب سلاح سيف المبارزة، مباراة قوية أمام بطل فرنسا يانيك بوريل وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونجح السيد، في إقصاء بطل بلجيكا نيسر لويولا بنتيجة (9-8)، في ربع النهائي في أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة محمد السيد في نصف نهائي أولمبياد باريس

وتقام المباراة في تمام التاسعة والخامسة والعشرون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

مشوار محمد السيد

وكان محمد السيد قد تأهل إلى دور الـ 16 في منافسات فردي رجال لسلاح المبارزة بأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على الكولومبي إديسون رودريجيز.

وواصل مشواره بعد في دور ثمن نهائي بالفوز بعد الفوز على نظيره الإيطالي أندريا سانتاريلي بنتيجة (15-10)، في أولمبياد باريس.