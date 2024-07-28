نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستهدف الحفاظ على نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن مصير الإسباني داني كارفاخال نجم ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

مصير كارفاخال مع ريال مدريد

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن كارفاخال البالغ من العمر 32 عامًا يمتلك عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2025 وارتبط بالانضمام إلى الدوري السعودي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ينوي تجديد عقد كارفاخال لمدة موسم واحد بسبب سياسة الملكي المتمثلة في تجديد العقود لموسم واحد فقط للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كارفاخال وافق على تجديد تعاقده مع ريال مدريد ويعتقد مسئولي الملكي أن كارفاخال لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كارفاخال كان قد شارك في 42 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات في الموسم الماضي، حيث أحرز 7 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين وسجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن كارفاخال كان قد انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2013 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني مقابل 6.50 مليون يورو.