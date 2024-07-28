نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يحسم مصير سعود عبد الحميد ويتوصل لاتفاق نهائي معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي الهلال توصل إلى اتفاق رسمي مع اللاعب سعود عبد الحميد، من أجل بقاءه مع الفريق مدة أطول خلال الفترة القادمة.

وأكدت صحيفة "عكاظ"، السعودية، أن نادي الهلال نجح في التوصل إلى اتفاق نهائي ورسمي من أجل تجديد عقد سعود عبد الحميد لمدة ثلاث سنوات قادمة من أجل ضمان وجوده في الفريق الفترة المُقبلة.

وأثبت سعود عبد الحميد، جدارته مع الزعيم، حيث أدى تألقه إلى تمسك إدارة الفريق بخدماته وتجديد عقده لثلاث سنوات معه.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد الهلال مع سعود خلال الفترة القليلة القادمة بعد أن كان سينتهي عقده في يناير من عام 2026.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ 25 عامًا، نجح في المساهمة مع الزعيم بـ 23 هدفًا خلال وجوده مع الفريق الفترة الماضية منذ أن وصل إليه قادمًا من نادي اتحاد جدة.