نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الرقصة الأخيرة".. نادال يضرب موعدًا مع دجوكوفيتش في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قمة مثيرة في رياضة التنس، حيث يلتقي الأسطورة الإسباني رافائيل نادال مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش في دور الـ32 من منافسات التنس فردي رجال.

نادال يضرب موعدًا مع دجوكوفيتش في أولمبياد باريس 2024

في دور الـ64، تمكن رافائيل نادال من تجاوز نظيره المجري في مباراة مثيرة، حيث فاز بمجموعتين مقابل مجموعة. فقد انتصر نادال في المجموعة الأولى بنتيجة 6-1، لكنه خسر المجموعة الثانية 4-6، قبل أن يعود في المجموعة الثالثة ليحقق الفوز 6-4.

هذا التأهل الصعب لنادال يضعه في مواجهة منتظرة مع نوفاك دجوكوفيتش، الذي تأهل إلى دور الـ32 بعد الفوز على الأسترالي ماتيو إبدين بمجموعتين دون مقابل. حيث فاز دجوكوفيتش في المجموعة الأولى 6-0، وواصل تألقه في المجموعة الثانية بفوز 6-1.

المباراة القادمة بين نادال ودجوكوفيتش تعد من أبرز اللقاءات المنتظرة، وستقام غدًا الإثنين، لتكون مواجهة قوية بين اثنين من أعظم لاعبي التنس في العالم.