نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد السيد ينافس على البرونزية بعد خسارة نصف نهائي أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر المصري محمد السيد، مباراة نصف نهائي منافسات سلاح سيف المبارزة أمام الفرنسي يانيك بوريل في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية، باريس.

محمد السيد يخسر نصف نهائي سلاح سيف المبارزة

حسم اللاعب الفرنسي يانيك بوريل المصنف الثالث عالميًا، المباراة لصالحه بنتيجة 15-9، ليصل النهائي في حين سينافس محمد السيد على الميدالية البرونزية.

ويواجه محمد السيد نظيره المجري تيبور أندراسفي على الميدالية البرونزية، مساء اليوم الأحد.

ويلعب محمد السيد، مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.