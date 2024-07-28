نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينيا يحسم مستقبله مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على تمسك البرازيلي رافينيا دياز نجم برشلونة الإسباني بالاستمرار في صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة على الرغم من تلقي البرسا عرضًا من الدوري السعودي وصلت قيمته إلى 65 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية.

رافينيا يتمسك بالبقاء مع برشلونة

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن برشلونة يحتاج للتخلص من بعض اللاعبين ببيع عقودهم مما يسمح لإدارة خوان لابورتا بإبرام صفقات كبرى في فترة الانتقالات الصيفية ويتعارض ذلك مع رغبة اللاعبين الذين يريدون الاستمرار أبرزهم رافينيا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان يفضل الاستغناء عن الثنائي أنسو فاتي وفيتور روكي وبيع عقديهما في فترة الميركاتو الصيفي لكن لا يبدو أن النادي الكتالوني سيجني الكثير من المال في أي من الصفقتين خاصةً مع تعرض فاتي للإصابة مؤخرًا ولذلك بدأ برشلونة بتحويل أنظاره إلى رافينيا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يضغط بقوة على رافينيا من أجل قبوله فكرة الرحيل لكن رافينيا يصر على الاستمرار إلا أن وصول الجناح الإسباني نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو للكامب نو في فترة الميركاتو الصيفي قد يجعله يغير رأيه ويقبل بفكرة الرحيل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فكرة وصول نيكو ويليامز قد تجعل رافينيا يعيد التفكير بتمعن في الإصرار على البقاء في برشلونة والمخاطرة بالجلوس على مقاعد بدلاء المدير الفني هانز فليك في الموسم المقبل.