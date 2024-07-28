نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس 2024.. سبب غياب شعار الاتحاد المصري عن قميص الفراعنة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم الجولتين الأولى والثانية في دور المجموعات وذلك بعد تعادل سلبي أمام الدومينيكان وفوز على حساب أوزبكستان.

وارتدى منتخب قميصه المعتاد لكن غاب شعار الاتحاد المصري عن التواجد في القمصان وحل محله شعار اللجنة الأولمبية المصرية.

سبب غياب شعار اتحاد الكرة

وفسر سبب غياب شعار الاتحاد المصري بسبب لوائح وقوانين اللجنة الأولمبية الدولية والتي تنص على خضوع الاتحادات المشاركة في دورة الألعاب للجنة الأولمبية الوطنية.

وتنص اللوائح اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص الشعارات على ضرورة وجود علم وطني واحد أو شعار اللجنة الأولمبية الوطنية على مستوى الصدر في مقدمة القميص

وسبق ظهور علم مصر خلال مشاركة الفراعنة في أولمبياد لندن 2012، والتي شهدت قائمتها وجود ثلاثي فوق السن وهم: عماد متعب، محمد أبو تريكة وأحمد فتحي.

ويذكر أن منتخب مصر ينتظر مواجهة قوية أمام نظيره الاسباني وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.