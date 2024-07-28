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عاجل.. محمد السيد يهدي مصر أول ميدالية في أولمبياد باريس عن سلاح المبارزة

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث المباراة التي جمعت محمد السيد لاعب السلاح  أمام نظيره المجري تيبور أندراسفي والتي جمعتهم لتحديد الميدالية البرونزية

محمد السيد يحرز برونزية سلاح سيف المبارزة

وحصد  اللاعب المصري الميدالية البرونزية بعد الفوز باللمسة الذهبية.

وكان محمد السيد قد تأهل إلى دور الـ 16 في منافسات فردي رجال لسلاح المبارزة بأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على الكولومبي إديسون رودريجيز.

وواصل مشواره بعد في دور ثمن نهائي بالفوز  بعد الفوز على نظيره الإيطالي أندريا سانتاريلي بنتيجة (15-10)، في أولمبياد باريس.

واستطاع اللاعب اقصاء البلجيكي نيسر لويولا بنتيجة (9-8)، في ربع النهائي في أولمبياد باريس 2024.

وخاض السيد مباراة قوية أمام بطل فرنسا يانيك بوريل وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إلا أنه سقط في فخ الهزيمة ليعود من جديد ويحصد الميدالية الأولى للفراعنة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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