نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم معلول.. تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي في مباراة سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهدت القائمة التي أعلن عنها اليوم الأحد، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب بعض العناصر الهامة عن المباراة التي تقام غدا، الأثنين بين الأحمر وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي

الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - حسين الشحات - محمد عبد الله - بيرسي تاو

الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي.



وشهدت القائمة غياب كلا من:

محمود متولي

عمرو السولية

علي معلول

أحمد عبد القادر

طاهر محمد طاهر

حمزة علاء

كريم الدبيس

أحمد كوكا

مصطفى مخلوف



واختتم اليوم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا الأثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.