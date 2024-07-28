نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عاشق رونالدو".. من هو البطل محمد السيد صاحب أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز محمد السيد لاعب سلاح المبارزة بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 وذلك بعد الفوز على نظيره المجري تيبور أندراسفي 8 – 7 وهي الميدالية الأولى لمصر بالأولمبياد.

وافتتح محمد السيد مشواره في الأولمبياد بالفوز على الكولومبي جون إديسون 15 – 7 في دور الـ32، ثم تغلب على الإيطالي أندريا سانتاريلي 15 – 10 في دور الـ16، وفاز على البلجيكي نيسير لويولا 9 – 8 في ربع النهائي.

وخسر "السيد" أمام الفرنسي يانيك بوريل 15 – 8 في نصف النهائي، قبل فوزه على المجري تيبور أندراسفي 8 – 7 ليحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في الأولمبياد.

معلومات عن محمد السيد بطل مصر في السلاح؟

محمد السيد من مواليد 3 مارس لعام 2003 في محافظة الغربية، ويبلغ عمره 21 عامًا، بدأ ممارسة رياضة سلاح المبارزة بعمر 6 سنوات في طنطا ووضع أمامه العديد من الأحلام لتحقيقها.

ينتمي محمد السيد إلى أسرة رياضية حيث أن والده هو الدكتور سامي السيد مدرب منتخب مصر لسلاح الإيبيه، وشقيقه أحمد السيد لاعب سلاح سيف المبارزة أيضًا.

حقق البطل المصري العديد من الانجازات خلال مشواره الرياضي حيث حقق المركز الرابع في أولمبياد الشباب عام 2018، كما حصل على برونزية بطولة العالم للناشئين عام 2021.

كما فاز بذهبية كأس العالم للشباب في 2023 والتي أقيمت في إيطاليا بالفوز على لاعب الكيان الصهيوني في النهائي، كما حصد ميداليتين ذهبيتين ببطولة إفريقيا (فردي – فرق) ليتأهل للأولمبياد.

وحصل على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 2022 بوهران في الجزائر بعد تغلبه على الإيطالي فاليريو كومو في النهائي.

شارك في أولمبياد طوكيو 2020 حيث ترك امتحانات الثانوية العامة وقام بتأجيل دراسته لتحقيق حلم المشاركة بالأولمبياد، ونجح في الوصول للدور ربع النهائي قبل الخسارة أمام بطل أوكرانيا ووداع البطولة.

ويتواجد محمد السيد في المركز الـ11 في التصنيف العالمي.

يعشق بطلنا المصري، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق والنصر السعودي الحالي ويحتفل بالانتصارات على طريقته، وكذلك كوبي براينت نجم كرة السلة.

ويتفوق محمد السيد دراسيًا مثله تفوقه الرياضي، حيث درس تحليل بيانات في جامعة لونج إيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.