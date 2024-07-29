نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من والدة محمد السيد بعد برونزية مصر الأولى بالأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت أماني البحيري عضو الاتحاد المصري للسلاح ووالدة محمد السيد صاحب أول برونزية في أولمبياد باريس، أن اللاعب كان على تواصل معها بين المباريات التي كان يخوضها.

والدة محمد السيد تعلق على البرونزية

وتابعت البحيرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ندعم محمد منذ الصغر وهو يعتمد على نفسه مع بعض النصائح مني ووالده، وكان يضع صورة الميدالية الذهبية في غرفته قبل السفر".

وأضافت: "اللاعب الفرنسي في نصف نهائي الأولمبياد الذي فاز عليه، خاض معه قبل ذلك مباراتين وفاز عليه ولكن هذه المرة أخفق أمامه، وسبب احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو هو أنه يعتبره قدوة له ولاعبه المفضل".

واختتمت: "من أصعب الأشياء أنني أتعامل معه كوالدته وعضوة مجلس إدارة، وسبب عدم سفري هو اختيار أفراد أخرى، وسأبكي في أول مكالمة ستجمعني به".