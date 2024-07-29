نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن إنضمام ندين غازي وأمنية سمير لصفوف فريق الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية عن أولى صفقات فريق كرة القدم النسائية، بعد إتمام التعاقد مع كلًا من اللاعبة نادين غازي لاعبة فريق بيراميدز، واللاعبة أمنية سمير لاعبة وادي دجلة السابقة.

وقد بدأ النادي الأهلي في إسناد ملف كرة القدم النسائية لشادي محمد نجم النادي الأهلي السابق لشغل منصب رئيس جهاز كرة القدم النسائية، وتم إعلان تعيين الفرنسي ديمتري ليبوف مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي الأهلي للسيدات.

وجاء قرار النادي الأهلي بتكوين وتأسيس قطاع لكرة القدم النسائية نظرًا لإشتراطات الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كشرط لحصول الأندية على رخصة الأندية الأفريقية، وهو ما دفع العديد من الأندية المصرية للمشاركة بفرق نسائية في الدوري الممتاز للسيدات ومنهم نادي الأهلي والزمالك والإتحاد السكندري وأنبي