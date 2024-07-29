الارشيف / الرياضة

الأهلي يعلن إنضمام ندين غازي وأمنية سمير لصفوف فريق الكرة النسائية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يعلن إنضمام ندين غازي وأمنية سمير لصفوف فريق الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية عن أولى صفقات فريق كرة القدم النسائية، بعد إتمام التعاقد مع كلًا من اللاعبة نادين غازي لاعبة فريق بيراميدز، واللاعبة أمنية سمير لاعبة وادي دجلة السابقة.

وقد بدأ النادي الأهلي في إسناد ملف كرة القدم النسائية لشادي محمد نجم النادي الأهلي السابق لشغل منصب رئيس جهاز كرة القدم النسائية، وتم إعلان تعيين الفرنسي ديمتري ليبوف مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي الأهلي للسيدات.

وجاء قرار النادي الأهلي بتكوين وتأسيس قطاع لكرة القدم النسائية نظرًا لإشتراطات الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كشرط لحصول الأندية على رخصة الأندية الأفريقية، وهو ما دفع العديد من الأندية المصرية للمشاركة بفرق نسائية في الدوري الممتاز للسيدات ومنهم نادي الأهلي والزمالك والإتحاد السكندري وأنبي

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا