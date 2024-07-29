نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد محمد النني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والجزيرة الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر ناصر النني، والد محمد النني قائد منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بأداء نجله الأخير في البطولة، متمنيًا توفيقهم في أولمبياد باريس 2024.

تصريحات ناصر النني حول مفاوضات الأهلي والجزيرة

وقال ناصر النني في تصريحات تلفزيونية: “تواصلت مع محمد النني، وهو سعيد للغاية، وكذلك جميع اللاعبين، وأتمنى دعم الجميع له، خاصة بعد مستواه المتميز”.

وتابع: “سعيد بردود أفعال الجماهير على أداء محمد النني، وأتمنى له التوفيق مع المنتخب الأولمبي والتتويج بميدالية”.

وأكمل: “لو عاد النني لمصر، ستكون الأولوية للأهلي في حال وجود عرض رسمي، فهو بيتنا الأول، والنني دخل النادي وهو صغير، وأرحب بالمفاوضات مع النادي”.

وأردف: “ليس هناك أي عروض رسمية من الجزيرة الأماراتي، وتواصلت مع النني منذ قليل ولم يخبرني بوجود أي عروض، وهو يركز بشكل كبير مع المنتخب الأولمبي”.