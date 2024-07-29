نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومو الإيطالي يعلن ضم رافائيل فاران من مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي كومو الإيطالي عن إتمام صفقة مدافع مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كومو الإيطالي يعلن ضم رافائيل فاران

أعلن النادي الإيطالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقده مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران لمدة موسمين قادما من الدوري الإنجليزي بعد نهاية عقده مع اليونايتد.

ويستعد نادي كومو للموسم الجديد بإمبرامه عدة صفقات ألبيرتو مورينو وبيبي رينا، إضافة للعراقي علي جاسم تحت إدارة الإسباني فيريجاس.

وعلق اللاعب أنه متحمس للمشروع الجديد بمجرد أن جاء المشروع، تمكنا من إغلاق الصفقة. أنا سعيد جدًا. هناك الكثير للقيام به، وهو أمر مثير للغاية. لدي الكثير من الخبرة على أعلى مستوى، والآن أن أكون قادرًا على مشاركة هذه المعرفة ومساعدة النادي على بناء نفسه والوصول للقمة.

وفاز فاران مع مانشستر يونايتد للفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023، ثم كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.