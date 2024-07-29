نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر النني يفاجئ الجميع حول انتقال نجله إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ناصر النني والد محمد النني لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، أن اللاعب قدم مباراتين من أفضل مبارياته.

وتابع النني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "النني لديه إدارة قوية واللاعبين يحبوه في المنتخب الأولمبي والأجواء هناك ممتازة بين الجميع".

وأضاف ناصر النني: "النني لم يحصل على أي عروض رسمية من الجزيرة الإماراتي، والأهلي لم يفاوضه سواء شفويًا أو رسميًا".

واختتم: "أتمنى انضمامه للنادي الأهلي، ولن يتجه إلى بيراميدز أو الزمالك، ولكن في كل الأحوال أتمنى له أن يكون قراره في صالحه ويرى الأنسب له".