نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-7-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 29 يوليو الجاري، مباريات قوية في جميع البطولات، سواء المحلية أو المباريات الودية، التي تقام استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد القاهرة الدولي، عبر قناة ON Time sports 1HD.

الزمالك ضد المقاولون العرب، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ستاد المقاولون العرب، عبر قناة ON Time sports 2HD.

موعد مباريات اليوم الودية

الهلال السعودي ضد كومو، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة STC app.

مباراة مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس

منتخب مصر ضد الدنمارك، في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبو ظبي؛ عبر قناة beIN Sports 3HD.