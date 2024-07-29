نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي ينضم إلى صراع عمالقة أوروبا على ضم ألفاريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اهتمام إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي

تعاقد تشيلسي مع جوليان ألفاريز

وفي سياق ذلك فقد أفادت التقارير الصحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى بقوة للتعاقد مع نجم الوسط الأرجنتيني جوليان ألفاريز جوهرة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح ألفاريز في خطف الأضواء نحوه من كل مكان خلال الفترة الأخيرة، بعد التألق الملحوظ الذي قدمه مع فريقه في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكذلك مع منتخب الأرجنتين.

ولم تكشف التقارير حتى الآن عن تفاصيل العرض المادي لتعاقد نادي تشيلسي مع ألفاريز من مانشستر سيتي، ولكن سيكون على السبيرز تكثيف المحاولات من أجل الحصول على خدمات نجم السيتي.

الجدير بالذكر أن ألفاريز يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2028 القادم، وبذلك يتبقى له أربع مواسم في عقده حتى يكون مجاني.