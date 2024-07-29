نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا مشرف تتأهل لدور الـ32 في منافسات تنس الطاولة من بطولة أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حجزت المصرية دينا مشرف بطاقة التأهل لدور الـ32 في منافسات تنس الطاولة فردي للسيدات بأولمبياد باريس 2024.

والتقت دينا مشرف بنظيرتها الإسبانية ماريا شياو، في إطار منافسات تنس الطاولة فردي للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها فرنسا.

وانتصرت دينا مشرف بأربعة أشواط مقابل شوط، بنتيجة 4-1، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 11-5، ومع الشوط الثاني حققت المصرية الفوز على منافستها الإسبانية بنتيجة 11-4، ثم 11-6 في الشوط الثالث.

وتفوقت الإسبانية ماريا شياو بالشوط الرابع بنتيجة 11-9، ثم فازت دينا بالشوط الأخير بنتيجة 11-8.



وجدير بالذكر، أن بطل مصر عمر عصر تأهل إلى دور الـ 32 من منافسات تنس الطاولة فردي للرجال في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعدما حقق الفوز على بطل مدغشقر بنتيجة 4-1.