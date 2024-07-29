نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينصب شباكه حول مهاجم المنتخب الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع اللاعب بلال مظهر عبد الرحمن مهاجم المنتخب الأولمبي، بعد أولمبياد باريس.



وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه يا مساء الأنوار، عبر قناة Mbc مصر: "نادي الزمالك مهتم جدا باللاعب، بلال مظهر عبد الرحمن مهاجم المنتخب الأولمبي".



وتابع: "بلال مظهر عبد الرحمن مهاجم المنتخب الأولمبي تلقى اتصالات من نادي الزمالك عن طريق مجلس إدارة الزمالك للانتقال إلى صفوفه بعد أولمبياد باريس".



وأردف: "اللاعب انتهى تعاقده اللاعب مع نادي باناثينايكوس اليوناني، وتلقى عروض من أندية بلجيكية وبرتغالية وفرنسية".



واختتم: "اللاعب يحمل جواز سفر فرنسي بخلاف المصري، وفضل والد اللاعب تأجيل البت في العروض لحين انتهاء الدورة الأولمبية".