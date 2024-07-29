نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محمد النني من الانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن تذكرة مباراة نهائي سلاح المبارزة في الصالة اليوم وصلت لـ600 يورو، مشيرا إلى أنه كانت حالة سعادة شديدة بفوز محمد السيد بالميدالية البرونزية، التي تحققت في حضور مسئولي البعثة ووزير الرياضة أشرف صبحي.

وقال أبوعايد المتواجد في باريس عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كنا نتوقع حصد زياد السيسي لميدالية أولمبية، وكان هناك دعم كبير، لكنه ظهر بشكل غير جيد وفشل في تحقيق البرونزية، والبعثة كانت في حاجة لميدالية في البداية".

وأضاف: "اللاعبة يمنى عياد رفضت الإفصاح عن أي مشكلة وكان الوزن ليلة المباراة 54 كجم، وهي رفضت تتحدث عن أي شئ، وزياد السيسي تفاعل أيضا مع السوشيال ميديا وتأثر سلبًا في البطولة، وكان يفتقد لدور المُعد النفسي مع اللاعبين، يجب أن يكون لهم دورًا معنا في البطولة الأولمبية".

وواصل: "هناك بعض الأخطاء في البعثة، وتضارب من التصريحات، والدكتور أشرف صبحي قام بحل أزمة الغذاء، والمعد النفسي بدأ يتحدث مع كل اللاعبين أيضا، والسلاح قادر على تحقيق ميدالية في الفرق، وكذلك عامر ظهر بشكل جيد، وهناك ميدالية متوقعة لـ كيشو في المصارعة وسارة سمير وسيف عيسي في التايكوندو، والجندي في الخماسي".

وأكمل: "البعثة فيها حالة تفاؤل شديدة، بعد تحقيق البرونزية، وكان هناك احتفالية من جانب المصريين الموجودين مع محمد السيد الحائز على البرونزية".

وأشار أبوعايد، إلى أن هناك حالة غضب شديدة إزاء حفل افتتاح الأولمبياد في باريس، وهناك اعتراضات شديدة، من جانب المشاركين في ظل المشاهد المُخجلة، والحفل لم يكن جيدًا والأمطار كانت شديدة، وكل من تواجد فى الاحتفال لم يكن سعيدًا.

وتابع: "روجيرو ميكالي مدرب محترف يجيد التعامل مع كل الامور، وعقد جلسة مع وزير الرياضة الذي تواجد معهم وتحدث مع زيزو، وكانت مجرد "نرفزة ملعب" والموقف لم يكن فيه خروج عن النص، وزيزو اعتذر عن المشهد، وهو يريد أن يقدم أفضل مستوى لديه، والوزير احتوى الموقف بين ميكالي واللاعب.. وزيزو جاهز للعب أمام إسبانيا".

وأضاف: "ميكالي طالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز على إسبانيا، ويسعى لتحفيز لاعبيه بكل الطرق، ولديه حالة تفاؤل شديدة، ويتعامل مع اللاعبين بشكل نفسي ومعنوي، ويؤكد أنهم افضل وقادرين على تحقيق انجاز كبير".

وزاد: "كنت متحفظ على وجود النني، لكنه أثبت قدراته جيدا وظهر بمستوى رائع للغاية، وهو جوكر في الملعب، ومايسترو خط الوسط، وحتى الآن هو الأفضل".

وتابع: "النني يريد العودة إلى النادي الأهلي، ويتمنى العودة لناديه السابق، وتحدث مع زملائه اللاعبين في المعسكر ذلك، وهو يشعر أن تلك البطولة ستكون (فأل خير) من أجل تحقيق حلم العودة إلى القلعة الحمراء، وهناك عروض آخرى للنني لكنه يتمنى الأهلي فقط".

وأتم: "نادي غزل المحلة أيضا كان يحلم بضم محمد النني قبل الاولمبياد، ولكن رغبة اللاعب هي ختام مسيرته مع الأهلي".