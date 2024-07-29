نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة: ثقتنا كبيرة في حصد المزيد من الميداليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سعيد للغاية بفوز البطل المصري محمد السيد بالميدالية الأولمبية الأولى في سلاح سيف المبارزة، متمنيًا حصد المزيد خلال الأيام المقبلة، موجهًا التهئنة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان حريصًا على تحفيز ودعم الرياضيين خلال الفترة الماضية وقبل سفرهم إلى باريس.

وقال وزير الرياضة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لدينا ثقة كبيرة في أبناء مصر ورغبتهم في تحقيق المزيد، نحن نجتهد جدًا، ونتمنى التوفيق للرياضيين، ونعرف الألعاب التي نستطيع تحقيق الميداليات، ومنها رياضة السلاح والتي تشهد طفرة كثيرة، وحققنا بطولات عالمية فيها، وهناك لاعبة مصرية رفضت اللعب في أمريكا من أجل تمثيل مصر".

وأضاف: "البعثة المصرية بخير، وواثقين في زياد السيسي وعلاء القاسم وغيرهم من الرياضيين، وحتى لو حصل اخفاق فهو وارد في الرياضة، والبعثة المصرية قوامها كبيرة، والجميع يتابع كل شئ، وهناك غرفة عمليات في مصر، ونسمع شائعات كثيرة، ونريد المحافظة على أولادنا وشباب مصر، وسنظل ندعمهم ونساندهم".

وواصل: "لا بد أن ندعم منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم أيضا، وقمنا بتدعيمه رغم عدم انضمام بعض اللاعبين نظرا لظروف الأندية، وهذه الفريق سيكون نواة لمنتخب مصر في 2026، ودائما معهم ونتمنى التوفيق لهم مع باقي الألعاب الجماعية".

وأكمل: "حديثي مع زيزو وباقي اللاعبين من أجل تحفيزهم، ونسعى لإنهاء أي شئ سريعًا من أجل الاستمرار في المسيرة نحو المنافسة بقوة على تحقيق انجاز، والمدير الفني عقد معهم جلسة أيضا، وهؤلاء أولادنا نريد تحفيزهم جيدًا ودعمهم نفسيا".

وأتم: "قمنا بحل أزمة الغذاء، ورئيس البعثة قام بتوفير كافة المتطلبات الخاصة لأبنائنا، وسندعم كل البعثة وتوفير أي شئ يحتاجونه خلال البطولة، ولن نترك اي شئ إلا ونوفره للاعبين".