نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي ينتقد مستوى منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يرى أحمد كشري نجم الأهلي السابق، أن المنتخب الاوليمبي لم يقدم الاداء المنتظر منه في الأولمبياد حتى الآن، وذلك بعد مرور جولتين في دور المجموعات.

تصريحات أحمد كشري

وقال كشري تصريحات تلفزيونية: المنتخب الاوليمبي لم يقدم الاداء المنتظر منه في أول مباراتين بالاولميياد، والفريق ينقصه اللاعب صاحب المهارة الخاصة في وسط الملعب.

وواصل: أداء المنتخب غير مطمئن وغير مبشر بالذهاب بعيدًا في الاولميياد، ولكن فوز اوزبكستان قد يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل لقاء إسبانيا.

واختتم: محمد النني وأحمد عيد وعمر فايد وحمزة علاء كانوا من نجوم المنتخب أمام أوزبكستان، ومازال ابراهيم عادل لم يصل لأعلى مستوى فني في البطولة.