نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن أزمة زيزو وميكالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي مدحت شلبي أن الأزمة لم تنته حتى الآن بين البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وأحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك المشارك مع الفراعنة في دورة باريس الأولمبية على خلفية اعتراض اللاعب على مدربه بعد التبديل أمام أوزباكستان.

تصريحات الإعلامي مدحت شلبي

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: كان يرغب زيزو في مزيد من التقدير من جانب المدير الفني، وهو ما يحاول محمد بركات المشرف على المنتخب الأولمبي تداركه سريعًا قبل مواجهة إسبانيا خصوصا في ظل عدم التأهل بشكل رسمي حتى الآن انتظارًا لنتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأضاف: رفض ميكالي تمييز أي لاعب سواء من فوق السن أو من لاعبي المنتخب خلال منافسات الدورة الأولمبية، وأكد لبركات أنه يجري تبديلاته وفقا لمجريات اللعب ومستويات اللاعبين داخل الملعب ولا يوجد أي خلاف شخصي بينه وبين لاعب نادي الزمالك كمدرب محترف يرغب فقط في فوز فريقه.