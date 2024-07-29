نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء نبيل ينتقد الاستثمار في كرة القدم المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشار علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أهمية التجديد في قطاعات الناشئين، مؤكدا على وجود مواهب في البراعم تحتاج للظهور.

تصريحات علاء نبيل

وقال علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري خلال تصريحات تلفزيونية: نريد زيادة عدد الناشئين في الكرة المصرية، وكذلك البراعم للبحث عن المواهب في ذلك السن.

وتابع: المسابقات من 2005 لـ 2010، ستكون منافسات جمهورية، وبعدها محترفين وقطاعات، ودوريات منطقة، والاستثمار كلمة فاشلة ستقتل كرة القدم المصرية.

وأردف: لا يوجد أحد سيلعب بعيدا عن المنطقة التي يتواجد خلالها، والكل سيلعب في منطقته، مثلا لا يصح لـ بني سويف لعب منافسه خارج قطاع الصعيد، وأي ناد سيبيع فرقته سيلعب في منطقته.