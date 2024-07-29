نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس| رئيس اللجنة الأولمبية يقدم التهنئة لبطل مصر محمد السيد بعد حصده البرونزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بتهنئة محمد السيد بطل مصر في السلاح، وذلك بعد حصوله على الميدالية البرونزية عقب الفوز على بطل المجر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في تصريحات رسمية: "مصر كلها فخورة بأبطالها والجميع فرحان بما حققه محمد السيد الذي أعاد الفرحة على وجوه كل المصريين في تلك المرحلة المهمة".

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية: "الميدالية الأولى اليوم ستكون بداية خير على كل الأبطال في كافة الألعاب في الأيام القادمة؛ لا سيما أننا ما زالنا في اليوم الثاني فقط من افتتاح الأولمبياد".

ووجه ياسر إدريس رسالة للجماهير المصرية يطالبهم من خلالها بدعم ومساندة كل أبطال مصر في مشوارهم بالاولمبياد من أجل تحقيق مزيد من الميداليات في المرحلة المقبلة.

وحرص إدريس على الشكر للدولة المصرية على الدعم الكبير للرياضة وأبطالها، مقدما التهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي كان حريص على دعم أبطال مصر بشكل كبير

ونجح محمد السيد على تحقيق الفوز في مباراة الميدالية البرونزية على حساب نظيره بطل المجر بنتيجة 8-7 ليحصد بذلك المركز الثالث ويقتنص أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس 2024.

وافتتح محمد السيد مشواره بالبطولة بالفوز على بطل كولومبيا في دور الـ32 بنتيجة 15-7 قبل أن يفوز على بطل إيطاليا في ثمن النهائي بنتيجة 15-10.