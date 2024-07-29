نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء نبيل يعلن عن مشروع جديد لتطوير الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشار علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى وجود مشروع جديد قادم لتطوير الكرة المصرية بمساندة الدولة المصرية.

تصريحات علاء نبيل

وقال علاء نبيل خلال تصريحات تلفزيونية: هناك اهتمام كبير من المسؤولين في الدولة بتطوير قطاعات الناشئين والبراعم من خلال مشروع جديد.

وتابع: وزارة الشباب والرياضة ستساعدنا في المشروع، بمساندة الدولة المصرية، والجميع سيتفاجئ من التطوير.

وأكمل: سيكون هناك اهتمام بشكل أكبر بقطاعات الناشئين والبراعم، ونسعى لتطوير الكرة المصرية.