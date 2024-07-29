نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي مغربي يفجر مفاجأة بشأن انتقال يحيى عطية الله للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد منعم بلمقدم الناقد الرياضي المغربي، أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي قريب جدًا من الانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

ويتفاوض الأهلي مع سوتشي الروسي، من أجل التعاقد مع يحيى عطية الله، للتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، خاصة في ظل إصابة علي معلول.

تصريحات الناقد منعم بلمقدم

وقال منعم بلمقدم الناقد الرياضي المغربي عبر تصريحات تلفزيونية: يحيى عطية الله لاعب مهم جدا في أولويات النادي الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون خلفية علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر.

وأضاف: المفاوضات بين الأهلي ويحيى عطية الله تسير بنجاح وكل المؤشرات تؤكد أنه قريب من ارتداء الفانلة الحمراء في الفترة المقبلة.