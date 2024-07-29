نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: افتتاح الأولمبياد فيه "مشهد حقير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المشاركة في أولمبياد باريس شرف عظيم لأي رياضي مصري، والجميع يكون أبطال في بلادهم وقاراتهم، مشيرًا إلى أن الدول الاوروبية تحت شعار حرية التعبير أصبحوا ينفذوا مخططات "حقيرة".

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "في حفل الافتتاح وضع مشهد غريب ولا يقبله عقل ولا دين، ولا بد أن يكون هناك حرية لمعتقدات الآخرين، والمشهد كان مؤسف للغاية".

وأضاف: "هذه المشهد في الاحتفال كان محل استنكار من جميع الأديان، ومصر عبر الكنيسة الارثوذكسية والأزهر الشريف لهذه الاحتفالية، ونعتذر لأننا نهتم بهؤلاء، ولقد وصل التطاول إلى الاساءة للسيد المسيح في مشهد (حقير)، لا يوجد هناك تقدير للأديان والعقيدة والعهد، ولا يستحقون الاحترام وفاشلين تنظيميًا".