نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم الإثنين في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، على ستاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد ذئاب الجبل، والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، على ستاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وبتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.