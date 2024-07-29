نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة المقاولون العرب، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الإثنين، على ستاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة في مواجهة المقاولون العرب في الدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، على ستاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وبتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – روقا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – شيكابالا.

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