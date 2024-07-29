نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة نظيره الدنمارك وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر قد تفوق على حساب منتخب المجر بنتيجة بنتيجة (35-32).

بينما تفوق المنتخب الدنماركي على منتخب فرنسا في مباراة قوية.

موعد مباراة مصر والدنمارك في أولمبياد باريس 2024 كرة اليد

وتنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الثالثة مساءً اليوم الإثنين في تمام بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد باريس

1-الدنمارك:3 نقطة

2-مصر: 3 نقطة

3-النرويج: 3 نقطة

4-الأرجنتين: 0 نقطة

5-فرنسا: 0 نقطة

6- المجر:0 نقطة