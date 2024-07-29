نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 29 يوليو الجاري، والتي ستشهد مواجهات من العيار الثقيل.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك ضد المقاولون العرب، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويواصل النجم الدولي فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، برصيد 14 هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل

1- فيستون مايلي - بيراميدز - 14 هدفا

2- وسام أبوعلي – الأهلي- 12 هدفا

3- حسام أشرف - بلدية المحلة - 12 هدفا.

4- مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا

5- ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا

6- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا

7- حسام حسن - سموحة - 10 أهداف.

8- مصطفى زيكو - زد - 10 أهداف

9 - أحمد زيزو - الزمالك - 9 أهداف

10- محمد سالم - المقاولون العرب - 9 أهداف