نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية تحديدا الأهلي والزمالك لمتابعة مباريات بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي. نجح الأهلي في خطف صدارة الدوري من بيراميدز، حيث يحتل المركز الأول حتى الآن برصيد 69 نقطة بينما احتل براميدز المركز الثاني برصيد 69 نقطة. وجاء المصري في المركز الثالث برصيد 52 نقطة بينما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع برصيد 50 نقطة وجاء الزمالك في المركز الخامس برصيد 46 نقطة. يتم نقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المحلي في الموسم الحالي. مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والقنوات الناقلة ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الدوري المصري اليوم... - الأهلي وسيراميكا كيلوباترا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الزمالك والمقاولون العرب الساعة 9 مساء بتوقيت مصر