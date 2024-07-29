نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الزمالك في الدوري المصري قبل مواجهة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك، عن ترتيب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في جدول الدوري المصري الممتاز، قبل لقاء المقاولون العرب المقرر له مساء اليوم الإثنين، على ستاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري العام.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ترتيب أبناء ميت عقبة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، على ستاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وبتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة.

فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.