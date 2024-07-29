نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار حاسم يقرب برشلونة من الصفقة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي برشلونة لحسم واحدة من الصفقات الهامة والتي يسعى لابورتا لضمها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

برشلونة يقترب من ضم نيكو ويليامز

وسبق وأن قام برشلونة بتقديم عرضه الرسمي لضم نيكو ويليامز نجم نادي أتلتيك بيلباو وينتظر الحصول على القرار النهائي من أن تفعيل عقد الدولي الاسباني مع فريقه البالغ ثمانية وخمسين مليون يورو.

وقالت صحفية موندو ديبورتيفو في تقريرها الصادر صباح اليوم أن عدم سفر ديكو المدير الرياضي لبرشلونة مع البعثة التي اتجهت صوب الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الجولة التحضيرية يأتي بسبب رغبته في إنهاء صفقة ويليامز.

وأشارت الصحيفة أن لابورتا رئيس النادي الكتالوني قام بمرافقة البعثة بينما طالب ديكو بضرورة البقاء في المدينة الكتالونية خاصًة أنهم يتوقعوا بأن تنتهي الصفقة خلال الأسبوع الجاري وبعدها يتم الاعلان الرسمي عن ضم بطل يورو 2024 مع اللاروخا.

يُذكر أن ويليامز الذي يمتلك عقدًا مع بيلباو حتى صيف العام 2027 يحظى بمراقبة من برشلونة وباريس سان جيرمان وسيعلن قراره النهائي بشأن مستقبله خلال الأيام القادمة وسط توقعات باختياره تمثيل كتيبة هانز فليك الموسم القادم.