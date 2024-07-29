أولمبياد باريس.. ميار شريف تودع منافسات فردي السيدات للتنس

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أحمد جودة - القاهرة - ودعت المصرية ميار شريف منافسات فردي السيدات للتنس مبكرًا في أولمبياد باريس 2024، عقب خسارتها أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي، في دور الـ64 للمنافسات.

ميار شريف تودع منافسات فردي السيدات للتنس

وخسرت شريف أمام النجمة الدنماركية المخضرمة بنتيجة 2 / 6 و7 / 5 و6 / 1، في مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و24 دقيقة.



وكانت اللاعبة المصرية قريبة من حسم المجموعة الثانية لصالحها ومن ثم التأهل لدور الـ32، غير أن خبرة فوزنياكي حسمت الأمور لصالحها في النهاية.

وضربت فوزنياكي، المصنفة الـ73 عالميًا، موعدًا في دور الـ32 مع الأمريكية دانييل كولينز، المصنفة التاسعة عالميًا، الإثنين.

