نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 4 لاعبين خارج الأهلي الموسم القادم بفرمان كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات في حكم المؤكد رحيل 4 من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن القلعة الحمراء خلال الموسم القادم.

رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

وسبق وأن تأكد بشكل رسمي رحيل اللاعب الدولي المالي أليو ديانج لصفوف نادي الخلود السعودي وذلك على سبيل الاعارة لمدة موسم.

كما غادر صفوف النادي الأهلي اللاعب الفرنسي انتوني موديست وذلك بنهاية عقده في شهر يونيو الماضي.

أما ثالث الأسماء التي رحلت هو التونسي محمد الضاوي كريستو الذي انضم لصفوف نادي الصفاقسي على سبيل الاعارة.

ووافق كولر على فسخ عقد محمود متولي وذلك بعد أن خرج من الحسابات الفنية بسبب كثرة الاصابات حيث لم يلعب خلال الموسم الجاري سوى 5 مباريات فقط.

الأهلي يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة سيراميكا كلوباترا المقرر إقامتها اليوم الأثنين على ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري نايل.