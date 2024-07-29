نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عغداشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب دوري نايل برصيد 69 نقطة، بعد الفوز في 22 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 44 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 10 مواجهات.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.