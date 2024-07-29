راياسا ليال.. أصغر لاعبة تظفر بميداليتين أولمبيتين

أحمد جودة - القاهرة - نجحت البرازيلية راياسا ليال يوم أمس الأحد في الظفر بالميدالية البرونزية وذلك في منافسات التزلج على اللوح وهي التي أقيمت ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس 2024.

وتمكنت صاحبة الستة عشر عامًا من إنهاء السباق في المركز الثالث وذلك بعد اليابانية كوكو يوشيزاوا ومواطنتها ليز آكاما أصحاب الميداليتين الذهبية والفضية على الترتيب.

أصغر لاعبة تظفر بميداليتين أولمبيتين

وتمكنت الرياضية البرازيلية الواعدة بهذا التتويج من دخول تاريخ الأولمبياد من الباب الكبير بعد أن باتت أصغر لاعبة تنجح في الظفر بميدالية في نسختين مختلفتين.