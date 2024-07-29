إبراهيم نور الدين: لجنة الحكام مستقلة.. ولم أطلب من ميسي صورة معه أو تيشرت

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أحمد جودة - القاهرة - علق إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، على موقف لجنة الحكام المصرية، وعن مدى استقلاليتها، كما رفض بشكل قاطع أن يطلب من الأسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي صورة أو قميص له.

إبراهيم نور الدين يعلق على موقف لجنة الحكام

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" لجنة الحكام مستقلة تماما، ولا يوجد تدخل من أي جهة، ولا في تعيينات حكام ولا مشاكل حكام ".

واكمل:" يتم الاستفسار فقط من اللجنة إذا كان هناك مشكلة مع أحد الحكام؛ والحكام الأجانب الذين أداروا مباراتي الأهلي وبيراميدز، ومباراة الأهلي ضد المصري، لم يكونوا جيدين، وحكامنا المصريين أفضل منهم".

وأشار:" ما يهمني أداء المسابقة، وأن لجنة الحكام تكون راضية عن التحكيم؛ وحكامنا المصريين بإمكانهم إدارة مباريات الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي والأماني وغيره".

وعن عدم طلبه تشيرت ميسي:" استغرب من هذا الموضوع، لماذا أطلب قميص منه؛ وإذا أردت هذا قميص ميسي سأشتريه، وأرفض أن اطلب منه ذلك أو أن ألتقط صورة معه".

واختتم نور الدين:" لو أنا في المدرجات سأطلب منه القميص والتقاط صورة معه؛ لكن ما دام أنا أقدم عملي كحكم، فإنني يجب أن أتعامل أنني لست أقل من اللاعب، وفي الملعب لن ألتقط صور مع أي لاعب مهما كان".

