نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (جولة دوت الخليج الرياضي).. هل يتعمد اتحاد الكرة تحدي الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم واحدة من القرارات الجدلية التي أثارت غضب جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وذلك قبل مباراتهم ضد فريق نادي المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري نايل وهي التي تقام اليوم الاثنين على ملعب عثمان أحمد عثمان.

وتمثل ذلك القرار في تعيين الحكم محمود البنا لإدارة موقعة ذئاب الجبل على الرغم من بعض الأحداث التي سبق وأن حدثت خلال الفترة الماضية وبالتحديد خلال إحدى المواجهات التي خسرها الأبيض في دوري نايل.

وخلال جولة دوت الخليج الرياضي اليوم نستعرض معكم جملة من القرارات التي يرى فيها جماهير الأبيض تعنت اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك.

تعيين البنا يفجر غضب جمهور الزمالك

البداية كانت يوم السابع عشر من شهر يونيو الماضي حينما تواجه نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي على ملعب الجيش ببرج العرب لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري نايل بقيادة تحكيمية لأحمد الغندور ووجود محمود البنا كحكم فيديو (VAR).

وشهدت تلك المواجهة خسارة نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد مع بعض القرارات التحكيمية الجدلية أبرزها عدم احتساب هدف للقلعة البيضاء بعد تنفيذ ركلة جزاء سددها زيزو وقرر الغندور وقتها أن الكرة لم تدخل بكامل محيطها.

بل وخرج بعض خبراء التحكيم للتأكيد على أنه في حالة لم تتخطى الكرة خط المرمى بكامل محيطها كان لزامًا على الحكم اعادة تنفيذها بسبب دخول حسين السيد وبعض لاعبي نادي المصري لمنطقة الجزاء خلال عملية التنفيذ.

بعدها أصدر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا تضمن الاستياء الكامل من بعض التجاوزات التحكيمية مع المطالبة بضرورة التحقيق العاجل مع طاقم تحكيم مواجهة المصري بالكامل والاعلان عن جدول مباريات الدوري كاملًا وعدم خوض مواجهة الأهلي قبل إقامة كافة لقاءات الدور الأول.

ولم تقتصر طلبات الزمالك على ذلك الحد فحسب بل طالبوا بضرورة انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري.

بيريرا يتجاهل مطالب الزمالك

فجر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام مفاجأة مدوية بعد أن تجاهل مطالب نادي الزمالك وقام بتعيين أحمد الغندور ومحمود البنا في اليوم التالي لواقعة مباراة المصري البورسعيدي لإدارة مبارتين في دورة الترقي.

حيث تم تعيين البنا حكمًا لمواجهة منتخب السويس وسبورتينج بينما كان الغندور حكمًا لمباراة حرس اللحدود والترسانة وهو ما جعل الجماهير تستشيط غضبًا مؤكدين أن مثل هذه الأمور لا يجب أن تحدث مع نادي كبير بحجم قلعة الزمالك.

ولم يقتصر الأمر على ذلك الحد فحسب بل واصل بيريرا تعنته مع الزمالك “ حسب وصف جماهير القلعة البيضاء ” حيث لم يقم بكشف نتائج التحقيق مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك بل وقرر تعيين البنا حكمًا لمواجهة المقاولون العرب اليوم.

وبناء على ما تقدم لم ينجح نادي الزمالك في فرض قراراته والاصرار عليها حيث رفض خوض مباراة الأهلي وعاد بعدها لخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا قبل لعب مباريات الدور الأول كاملًا ليخسر ثلاثة نقاط المباراة ومثلها بنهاية الموسم بجانب تعيين البنا لمباراة المقاولون اليوم وهي الأمور التي جعلت الجماهير تفتح النار على المجلس.