نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ديانج يغادر إلى تركيا لبدء مشواره مع الخلود السعودي و4 لاعبين خارج الأهلي الموسم القادم بفرمان كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 29-7-2024 في السطور التالية:

ديانج يغادر إلى تركيا لبدء مشواره مع الخلود السعودي

توجه المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تركيا ومغادرًا القاهرة برفقة وكيل أعماله متوجها، لبدء مشواره مع نادي الخلود السعودي، بعد إتمام انتقاله.

ويدخل ديانج فور وصوله تركيا، في معسكر فريقه الجديد الذي يقيم معسكر إعداد للموسم الجديد هناك وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.

واتفقت إدارة نادي الخلود السعودى مع الأهلي، على استعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانج لمدة موسم، بقيمة 500 ألف دولار، دون وجود أي بنود يمكن للفريق السعودي ضمه بشكل نهائي.

4 لاعبين خارج الأهلي الموسم القادم بفرمان كولر

بات في حكم المؤكد رحيل 4 من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن القلعة الحمراء خلال الموسم القادم.

وسبق وأن تأكد بشكل رسمي رحيل اللاعب الدولي المالي أليو ديانج لصفوف نادي الخلود السعودي وذلك على سبيل الاعارة لمدة موسم.

كما غادر صفوف النادي الأهلي اللاعب الفرنسي انتوني موديست وذلك بنهاية عقده في شهر يونيو الماضي.

أما ثالث الأسماء التي رحلت هو التونسي محمد الضاوي كريستو الذي انضم لصفوف نادي الصفاقسي على سبيل الاعارة.

ووافق كولر على فسخ عقد محمود متولي وذلك بعد أن خرج من الحسابات الفنية بسبب كثرة الاصابات حيث لم يلعب خلال الموسم الجاري سوى 5 مباريات فقط.

نبأ صادم لجماهير الأهلي بشأن التعاقد مع " المسمار "



تلقى جمهور فريق الكرة الأول بنادي الأهلي خبرًا صادمًا خلال الساعات القليلة الماضية فيما يخص التعاقد مع واحد من أبرز اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين أن هناك مؤشرات جديدة تنظر بقرب فشل انضمام الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لصفوف النادي الأهلي.

وسبق وأن ارتبط اسم نجم فرينكفاروزي المجري بالأنضمام للقلعة الحمراء خلال الموسم المقبل وذلك من أجل تدعيم صفوف النادي الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية 2025.

قبل أن تخرج شبكة نسما التونسية وتكشف عن تلقي بن رمضان عرضًا رسميًا من فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي وذلك للحصول على خدماته مجددًا.