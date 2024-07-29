نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قال لا".. نجم برشلونة يرفض أموال الهلال السعودي للرحيل عن البارسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول تطورات ملف الصفقات الأجنبية الجديدة، والخاصة بالعملاق السعودي نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق.

ويرغب خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، في مواصلة التدعيمات الأوروبية القوية هذا الصيف، ليحقق أرقام قياسية جديدة، بعد التتويج بالثلاثية المحلية، دوري روشن دون هزيمة وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

- روكي يرفض الهلال

ودخل مسؤولي الزعيم في مفاوضات مع البرازيلي فيتور روكي، نجم خط هجوم نادي برشلونة الإسباني، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أن فيتور روكي، قام برفض فكرة الرحيل إلى روشن وعدم مناقشة عرض نادي الهلال في الساعات الماضية.

وتابع رومانو، أن مسؤولي الزعيم، يعملون الآن على تجميع معلومات وفيرة عن بعض النجوم الشابة في خط الهجوم، متحت 21 عاما، والذي جاء في مقدمتهم جون دوران لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي ضمن هذه القائمة.

